"Albanesi e musulmani, dove sono i veri italiani?". Scritte razziste e una croce celtica nei bagni di Roma Tre

Brutta sorpresa per gli studenti del dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre, in zona Marconi. La mattina del 31 ottobre, infatti, è stata notata una scritta razzista all'interno del bagno dei ragazzi. Un'associazione studentesca dell'ateneo ha denunciato l'accaduto tramite i social, ricevendo anche l'appoggio dei Giovani Democratici.

Scritte razziste a Roma Tre

"Albanesi e musulmani, dove sono i veri italiani?". E' questa la scritta comparsa nel bagno degli uomini del dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre, in via Chiabrera zona Marconi. A denunciarlo è "Studenti alla Terza", associazione che si definisce "democratica, antifascista e rispettosa delle istituzioni". Sono loro a farlo perché nella scritta vengono chiamati esplicitamente in causa. E il riferimento messo nero su bianco dalla mano ignota è a due studentesse specifiche, iscritte all'associazione: una di origini albanesi, un'altra di origini marocchine e di religione islamica. Il tutto accompagnato da una croce celtica.

La denuncia dell'associazione studentesca

"Può sembrare paradossale che tali manifestazioni di odio vengano fatte in uno spazio universitario - fanno sapere gli studenti -, che dovrebbe essere luogo di cultura e conoscenza, dove giovani donne e uomini si formano. Eppure, ci rendiamo conto che il razzismo, il fascismo e tutto ciò che li rappresenta non sono ancora stati allontanati dalla società e, anzi, vengono ancora presi a modello per portare avanti rimostranze che hanno come unico scopo quello di escludere e denigrare con orgoglio, come manifesta la firma". L'associazione "condanna fermamente" l'atto, definito "utile a ricordare l'esistenza di individui che della discriminazione fanno un vanto".

La solidarietà dei Giovani Democratici

"L'atto rappresenta un gesto vile di odio razziale - commentano i Giovani Democratici di Roma, la costola giovanile del Pd - che torna tra le mura di uno spazio universitario, luogo di formazione e conoscenza, e che colpisce delle nostre coetanee. Speriamo che quanto accaduto serva a ricordare a quanti lo negano che il fascismo non è morto, ma passeggia nei nostri stessi corridoi".