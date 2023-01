"Vaccino uguale morte", "Medici assassini": le scritte no vax a Roma

“Vax e 5G = morte”, e “Vivi Libero” con una bella “V” cerchiata che occupa tutta una parete. Vandali all’attacco sui muri della Casa della salute di via Tenuta di Terrenova, nel quartiere di Torre Angela e nel territorio della Asl Roma 2. A trovare le scritte contro i medici e contro il vaccino anti Covid stamattina, sabato 7 gennaio, il personale medico ed infermieristico che ha raggiunto la struttura per iniziare il proprio turno di lavoro. Pronta la denuncia contro ignoti per trovare i responsabili.

“I vigliacchi farneticanti no vax hanno colpito ancora - scrive sui social Alessio D’Amato, assessore regionale alla Salute e candidato presidente della Regione Lazio per il centrosinistra -. Condanno totalmente questa vera e propria aggressione, ed esprimo piena solidarietà a tutti i nostri operatori e le nostre operatrici che non si lasceranno intimorire. Mi auguro che gli autori del gesto vengano assicurati alla giustizia - continua D’Amato - siamo stanchi, dopo oltre due anni, di queste aggressioni nei confronti di chi fa il proprio lavoro al servizio della comunità ed in difesa della salute”.

Dal municipio delle Torri la ferma condanna del vice presidente della commissione Servizi sociali, ed esponente locale del Partito democratico, Gianfranco Gasparutto: “Un gesto del genere quando in Cina si prevedono dieci milioni di morti mentre noi ne stiamo uscendo abbastanza bene mi sembra ancora più grave. Scrivere sui muri di strutture pubbliche è un atto vandali ed è il messaggio che si manda - continua Gasarutto -. Mi attiverò personalmente per accertare se sia stato chiesto l’intervento del nucleo decoro urbano”.