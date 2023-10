La vergogna sui muri di Roma. Ancora scritte offensive su Vincenzo Paparelli

28 ottobre. E come ogni anno alcuni muri di Roma tornano ad essere sporcati da vergognose scritte sull’uccisione di Vincenzo Paparelli, il tifoso della Lazio morto allo stadio Olimpico durante un derby perché colpito in pieno volto da un razzo proveniente dalla curva Sud occupata dai sostenitori giallorossi.

Il 28 ottobre del 1979

Era il 28 ottobre del 1979 e allo stadio Olimpico si giocava il derby fra Roma e la Lazio. Prima del fischio d'inizio dalla Curva Sud partì un razzo che colpì mortalmente Paparelli che si trovava insieme alla moglie in Curva Nord per seguire i biancocelesti. Inutile la corsa all'ospedale per l’uomo, 33 anni e padre di due figli, non ci fu nulla da fare. Per la morte di Paparelli venne arrestato Giovanni Fiorillo, all'epoca 18enne. Il tifoso della Roma venne condannato in Cassazione nel 1987 a sei anni di reclusione per omicidio preterintezionale. Morì il 24 marzo del 1993.

Le scritte offensive contro Paparelli

Un delitto che scosse l’opinione pubblica, una morte che nel mondo del calcio ed in città non è mai stata dimenticata. Eppure ogni 28 ottobre c’è chi si fa beffa del dolore di una famiglia, di amici, parenti, di un’intera comunità. Ieri l’ennesima scritta offensiva (che volutamente non riportiamo ndr.) contro Paparelli in zona Verano. L’immagine è subito circolata sul web e nelle chat dei tifosi della Lazio, proprio loro sono intervenuti con rullo e vernice per coprire quella vergogna.

Lo sfogo del figlio Gabriele

“Che l'ira degli dei si scagli su di voi. Io non capisco che avete nel cervello segatura?” il commento via social del figlio di Paparelli, Gabriele, che ha poi ringraziato chi si è adoperato per rimuovere la scritta.

Lo striscione dei tifosi della Lazio

Anni fa, sempre in occasione dell’anniversario della morte di Paparelli, la coreografia emblematica della Curva Nord. "10-100-1000 Paparelli", con ogni tifoso con in mano una sua foto. Così i sostenitori della Lazio avevano ricordato prima dell'inizio della partita fra il Benevento e la squadra romana il tifoso ucciso nel ‘79. Uno striscione che ha assunto valenza opposta rispetto alle centinaia di scritte offensive comparse sui muri di Roma nel corso di questi oltre 40 anni. E che anche quest’anno la città si sarebbe volentieri risparmiata.