"Azione Universitaria tutti appesi": scritte contro l'associazione di destra alla Sapienza

“Azione universitaria, fascisti di m***a”, “tutti appesi”, “Vulpiani farabutto”: sono alcune delle scritte comparse nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 maggio tra i muri del Rettorato e delle altre facoltà della Città universitaria della Sapienza: da Giurisprudenza a Chimica. Il bersaglio è Azione universitaria, associazione studentesca di destra.

Vulpiani: “Clima insostenibile”

Damiano Vulpiani di Azione Universitaria, punta il dito contro Cambiare Rotta, costola universitaria di Potere al popolo, che da giorni è in presidio con le tende al pratone dell'ateneo, per chiedere una presa di posizione netta dell’ateneo sulla Palestina. “Il clima è diventato insostenibile - spiega - le nostre iniziative vengono costantemente prese di mira, molti attivisti hanno paura e, per riuscire a organizzare le nostre iniziative, dobbiamo sempre confrontarci con la rettrice Polimeni e coinvolgere la Digos, per il timore di essere attaccati". Uno degli ultimi casi di tensioni tra i gruppi studenteschi è stato l’incontro con il giornalista David Parenzo, a marzo, che proprio Cambiare Rotta aveva tentato di impedire. Ma le tensioni, tra i due gruppi, vanno avanti da molto prima: era il 25 ottobre del 2022 quando davanti alla facoltà di Scienze politiche ci furono scontri tra studenti e polizia per un evento organizzato proprio da Azione Universitaria con Daniele Capezzone e Fabio Roscani, esponente di Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale. A novembre, poi, sempre Azione Universitaria aveva denunciato di aver ricevuto delle intimidazioni e aggressioni alle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali. Mentre nell’aprile del 2023 erano stati gli attivisti di Cambiare Rotta a denunciare un attacco all'aula autogestita della facoltà di Giurisprudenza, con manifesti e striscioni strappati. A distanza di mesi, dunque, le tensioni non si placano.

Le tende pro Palestina

Intanto proprio Cambiare Rotta, insieme ad altri collettivi, sta proseguendo il presidio con le tende al pratone della Sapienza, “contro il genocidio in Palestina” e per chiedere un incontro pubblico con la rettrice, Antonella Polimeni. Contro cui gli studenti si sono scagliati anche questa mattina, martedì 21, denunciando la presenza della Digos e di un nuovo cantiere accanto al presidio: “Al momento hanno transennato l’intera area centrale - spiegano - e reso inaccessibile l’ingresso nelle aule T1 e T2, e le stanno iniziando a demolire. L’unica risposta della rettrice Polimeni continua ad essere la costruzione di cantieri dai tempi e obiettivi indefiniti, pur di limitare gli spazi che attraversiamo”.