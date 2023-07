Scritta con vernice spray: vandalizzate le Mura Aureliane di viale Castrense

"Da romano mai ricordo una tale violenza ad una così importante testimonianza del passato dell'Urbe". Sono le parole di Luciano, un cittadino romano, che ha segnalato l'atto vandalico perpetrato ai danni delle Mura Aureliane, nella zona di viale Castrense dove è apparsa la scritta Destroy, disegnata con una bomboletta spray.

Nel post sui social si legge: "Segnalo al sindaco Roberto Gualtieri e agli assessori alla cultura Miguel Gotor e al turismo Alessandro Onorato il grave danno apportato da un vandalo armato di bomboletta spray alle storiche vestigia risalenti ad oltre 1.700 anni fa. La scritta è apparsa sul tratto di Mura Aureliane davanti al civico 50 di viale Castrense, dove in questi giorni sono in corso lavori notturni per il rifacimento del manto stradale. Auspico un tempestivo intervento del Campidoglio".