Intimidazioni al portavoce di Europa verde Angelo Bonelli: scritta "infame" sulla porta di casa

"Scrivono “infame” sulla porta di casa di Angelo Bonelli dei Verdi. Come a dire: occhio, la prossima volta entriamo. Aveva da poco depositato un esposto su Forza Nuova a Roma. Un caso, certo. Come il silenzio degli altri segretari di partito. Oggi lo travolgeranno di solidarietà". Le parole sono quelle di Carlo Verdelli, giornalista del Corriere della Sera su twitter, tra i primi ad esprimere solidarietà ad Angelo Bonelli. Nella giornata di ieri il portavoce dei Verdi si è ritrovato la scritta sulla porta di casa. Secondo quanto si apprende recetemente Bonelli aveva presentato due esposti, uno alla Procura di Milano e l’altro a quella di Roma, relativi all'inchiesta di Fanpage sulle connessioni fra la campagna elettorale di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Nuova. E c'è chi collega le intimidazioni agli esposti presentati.

"Un messaggio che colpisce tutto il partito di Europa Verde, sotto attacco con ripetute minacce", commentano il co-portavoce dei Verdi-Europa Verde di Roma, Guglielmo Calcerano, e Nando Bonessio, neo-eletto consigliere comunale per Europa Verde. "Roma non può lasciare spazio alla violenza. Nonostante le pressioni, continueremo nella nostra attività per garantire una città più verde e sicura. Non cederemo davanti all’odio e continueremo a salvaguardare la democrazia in tutte le sedi istituzionali".

Solidarietà unanime a sinistra. Su twitter il segretario dem Enrico Letta: "Solidarietà piena, con tutto il nostro sostegno e la nostra amicizia ad Angelo Bonelli oggetto di vili e inaccettabili intimidazioni. Siamo con te Angelo".

Massima solidarietà anche dal comitato provinciale dell'ANPI di Roma, con la sezione ANPI del X Municipio "Elio Farina": "Ignoti' hanno imbrattato l'ingresso della sua abitazione con la scritta 'infame', ma l'infamia è tutta degli autori del gesto, che, come al solito, agiscono nel buio e nell'anonimato e chiediamo che le Autorità li individuino e sanzionino prontamente a norma di legge".