Screening oncologici gratuiti: il 9 dicembre ultimo appuntamento del 2022

Volge al termine con l’ultimo appuntamento a Tivoli il prossimo 9 dicembre la campagna regionale di screening oncologico gratuito itinerante della Asl Roma 5. In questo 2022 (dati al 4 dicembre) sono state effettuate 5642 mammografie, 2978 tra HPV e Pap Test e consegnati 4755 kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Dal 5 al 9 dicembre il truck della prevenzione si trova a Tivoli, in piazza Garibaldi, dalle 9:00 alle 18:00. A bordo del poliambulatorio mobile è possibile effettuare mammografie per le donne dai 50 ai 74 anni; Pap-test/Hpv-test: per le donne dai 25 ai 64 anni e ricevere il kit per screening del colon retto: uomini e donne dai 50 ai 74 anni.

Lo screening è rivolto alle persone residenti/domiciliate nel territorio della Asl Roma 5. Possono accedere tutte le persone che hanno ricevuto la lettera di invito. Si chiede di confermare la prenotazione al numero verde 800 894 549. Per informazioni e prenotazioni chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 il numero verde 800 894 549 oppure si può scrivere alla mail screening.oncologici@aslroma5.it

"Stiamo lavorando molto per continuare a potenziare i servizi di screening oncologici, anche dal punto di vista tecnologico – spiega il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito –. La Asl Roma 5 eroga questo livello essenziale di assistenza su tutto il territorio attraverso centri di screening e di approfondimento diagnostico, garantendo la gratuità totale di tutte le prestazioni svolte, dalla prima all’ultima e attraverso i servizi offerti dal poliambulatorio mobile. Aderire alle campagne di screening è fondamentale. L’obiettivo è evidenziare la presenza di tumori anche piccolissimi, non altrimenti individuabili, di consentire interventi tempestivi e, in molti casi, salvare la vita e di promuovere una cultura della cura di sé e della prevenzione".