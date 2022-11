"Le abitudini che fanno bene": screening oncologici gratuiti per le donne 

“Le abitudini che fanno bene”. È questa l’iniziativa promossa da ASL Roma 5 che promuove la prevenzione, in linea con le indicazioni regionali, iniziative di screening oncologici gratuiti sul territorio. Gli appuntamenti sono fissati a San Cesareo e Segni dove farà tappa il truck per il “Programma di screening oncologico della cervice uterina”. Il progetto è rivolto alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni e ha lo scopo di individuare precocemente e curare tempestivamente le lesioni che potrebbero evolvere in un tumore. Il programma di screening offre, in maniera gratuita, i Pap test e HPV test, gli esami di approfondimento e le eventuali cure. Per partecipare è necessaria la residenza nei due comuni e non serve la prenotazione.

"Aderire alla campagna è fondamentale"

“Aderire alle campagne di screening è fondamentale. L’obiettivo è evidenziare la presenza di tumori anche piccolissimi, non altrimenti individuabili, di consentire interventi tempestivi e, in molti casi, salvare la vita e di promuovere una cultura della cura di sé e della prevenzione. La ASL ROMA 5 eroga questo livello essenziale di assistenza su tutto il territorio attraverso varie modalità, tra cui il Poliambulatorio mobile e i centri di screening e di approfondimento diagnostico, garantendo la gratuità totale di tutte le prestazioni svolte, dalla prima all’ultima” ha commentato il direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito.

Gli appuntamenti a San Cesareo e Segni

A San Cesareo il 16 e il 17 novembre, presso il Centro Commerciale La Noce. Grazie alla sinergia con la struttura, il poliambulatorio mobile attrezzato sarà a disposizione il 16 e il 17 novembre, dalle 10:00 alle 19:00, presso il Centro Commerciale La Noce, via Casilina, 82/B – San Cesareo (RM), per effettuare l’attività di screening della cervice uterina (Pap Test/HPV Test) per le donne dai 25 ai 64 anni. L'iniziativa, già sperimentata in altri comuni del territorio di competenza della ASL Roma 5, ha lo scopo di favorire un incremento della partecipazione delle donne ad un programma efficace di prevenzione oncologica, muovendo un ambulatorio nei luoghi più frequentati dalla popolazione femminile. Una sinergia importante, quella tra la ASL e i Centri Commerciali, che rappresenta un ulteriore passo in avanti. E' fissato, invece, al 18 novembre, l'appuntamento in Piazza Risorgimento, a Segni. Il Poliambulatorio mobile sarà presente dalle 9:00 alle 18:00.

