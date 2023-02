Scolari rinunciano alla gita per non lasciare solo il compagno in carrozzina

Una gita a Roma interrotta per non lasciare da solo il compagno disabile. È stata la scelta matura e commovente di un gruppo di piccoli alunni abruzzesi, dell'istituto comprensivo di Trasacco, che hanno interrotto il tour per il centro storico della Capitale non appena hanno capito che, a causa di un guasto alla pedana disabili del loro pullman, il loro compagno non sarebbe potuto scendere con loro a visitare la città.

E' la storia degli alunni di una classe quarta dell'Istituto comprensivo di Trasacco (L'Aquila), comune della Marsica. A raccontarla è ilCentro.it, che sottolinea come si tratti di una "lezione di vita e di amore". La vicenda riguarda un gruppo di bimbi di 8 e 9 anni.

All'inizio tutto è andato per il meglio e la classe ha visitato regolarmente la mostra di Van Gogh a Palazzo Bonaparte. Risaliti sull'autobus per spostarsi in un'altra zona della città e fare un giro nel centro storico, sono però iniziati i problemi: la pedana non funzionava più e il bimbo disabile non sarebbe potuto scendere.