No, oggi non c'è sciopero dei treni nel Lazio

Oggi, lunedì 20 maggio, i treni regionali nel Lazio viaggeranno regolarmente. Lo sciopero del comparto ferroviario che sarebbe dovuto scattare nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio e durare per tutta la giornata odierna è stato rinviato a data da destinarsi. È stato il ministro degli Interni, Matteo Salvini, a precettare lo sciopero indetto dai sindacati USB insieme a Cub Trasporti e SGB e l'assemblea del personale viaggiante. Per il ministero era più importante garantire la buona riuscita del Gran Premio di Imola che il diritto dei lavoratori di manifestare.

Sciopero 19 e 20 maggio

Il ministro Salvini ha firmato l’ordinanza di precettazione il 17 maggio. Una decisione maturata “soprattutto in vista del weekend per gli appassionati di Formula 1, in quanto coincide con la manifestazione sportiva “Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna”all’Autodromo di Imola” si legge sul sito del ministero. “Un evento che attira un ingente numero di turisti e appassionati: le previsioni stimano in circa 200 mila le presenze nel weekend. Lo sciopero avrebbe potuto causare notevoli ripercussioni e problemi di ordine e sicurezza pubblica”.

La reazione

All’attacco i sindacati che, ricordano, non è la prima volta che si trovano a dover annullare o rinviare uno sciopero dopo gli interventi di Salvini. Commentando le motivazioni presentate dal Mit per la scelta di precettare la mobilitazione, l’Usb ricorda in una nota “che gli scioperi si fanno perché sono in ballo salari, diritti e sicurezza oltre la democrazia sul luogo di lavoro di decine di migliaia di ferrovieri. Tutte questioni che meriterebbero l'attenzione del ministro che potrebbe, se proprio vuole evitare gli scioperi, obbligare le aziende ferroviarie ad aprire le negoziazioni a tutte le organizzazioni sindacali”.

Nelle prossime ore, “Usb Lavoro Privato procederà a riposizionare lo sciopero ma studierà la strategia per individuare la corretta risposta da dare verso un atto ingiusto oltre che illegittimo che impatta fortemente sull'esercizio di un diritto costituzionale nei servizi pubblici”.