A Roma treni regionali a singhiozzo e calca sulle banchine: dopo lo sciopero è caos in diverse stazioni

Banchine strapiene, decine di treni soppressi o in forte ritardo, viaggiatori bloccati nelle stazioni: è il bilancio dello sciopero proclamato dal personale Trenitalia per venerdì 14 aprile, una protesta terminata alle 17 che di fatto, però, ha causato pesanti strascichi almeno sino alle 19.

Alle 18 di venerdì, infatti, nelle stazioni romane regnava ancora il caos. I tabelloni indicavano ritardi sino a un’ora e mezza per i regionali, e sulle banchine si sono accumulate decine di persone in attesa di treni che a causa della protesta sono partiti in ritardo o sono stati cancellati, nonostante che l’orario di arrivo previsto fosse successivo alle 17.

Lo sciopero proclamato personale Trenitalia è durato infatti 8 ore, dalle 9 alle 17, ma alcuni treni a lunga percorrenza hanno subito modifiche di itinerario o si sono fermati in stazioni precedenti la destinazione finale. Da qui il caos nelle stazioni, da Termini a Valle Aurelia passando per Tiburtina.