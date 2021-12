Sciopero dei trasporti: il 16 dicembre a Roma a rischio bus, metro, treni e tram

Sciopero dei trasporti a Roma il 16 dicembre. Filt Cgil e Uiltrasporti hanno aderito allo sciopero generale proclamato dalle proprie Confederazioni Nazionali. Giovedì 16 dicembre a Roma dunque saranno a rischio stop bus, metro, treni e tram. Lo sciopero investirà inevitabilmente tutta la rete Atac pur prevedendo le fasce di garanzia: la prima dall’inizio del servizio alle ore 8.30; la seconda dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Sciopero a Roma giovedì 16 dicembre 2021

L'agitazione riguarderà bus e tram (ovvero Servizio Automobilistico e Filoviario, Servizio Tranviario e Servizio Metroferroviario), Metro A, Metro B e B1, Metro C, Roma-Lido e le linee Roma/Pantano – Roma/Viterbo.

Le motivazioni dello sciopero del 16 dicembre

Lo sciopero dei trasporti a Roma rientra in quello generale proclamato da Cgil e Uil (senza la Cisl) dopo la valutazione sulla manovra economica varata dal Governo. “Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del Premier Draghi e del suo Esecutivo”, scrivono i sindacati, la manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile”. Da qui lo sciopero generale, con manifestazione nazionale a Roma. Al netto delle adesioni, per la Capitale e per i suoi trasporti, potrebbe dunque essere un giovedì nero.