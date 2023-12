Sciopero dei mezzi, la mossa di Salvini: agitazione ridotta a 4 ore. A Roma rischio “bus lumaca”

Venerdì 15 dicembre a Roma sarà sciopero dei trasporti, ma l’intervento del ministro Matteo Salvini ha posto un freno. Lo stop a metro, bus, tram e treni non sarà più di 24 ore come annunciato dai sindacati che hanno lanciato la mobilitazione, ma di sole 4 ore.

Salvini firma la precettazione

È l’effetto della precettazione firmata da Salvini. Dunque sciopero dei trasporti di venerdì 15 dicembre ridotto, disagi contenuti. "Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale”, ha spiegato in un video pubblicato sui social il leader della Lega. “Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere".

Intanto sulla precettazione i sindacati annunciano battaglia. Pronto il ricorso al Tar perché sospenda l'ordinanza. Chiesto poi un incontro urgente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "per capire se l'aggressione al diritto di sciopero è volontà comune di tutto il governo".

Sciopero del trasporto venerdì 15 dicembre

Intanto lo sciopero del 15 dicembre indetto da Sgb, Cub, Cobas, Adl, Sgb, Usb Lavoro privato e Orsa resta confermato per 4 ore. A Roma lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e Roma Tpl. Previsti, quindi, disagi in particolare su autobus e metro. A rischio anche la corretta funzionalità di scale mobili e ascensori negli scali cittadini. Era stata proprio la precettazione decisa da Salvini a far annullare ai sindacati la mobilitazione del 27 novembre riproponendola per il 15 dicembre. I rapporti tra il dicastero dei Trasporti e le organizzazioni sindacali restano gelidi.

A Roma il rischio è quello dei “bus lumaca”

Il rischio a Roma è che oltre allo sciopero di 4 ore, la giornata prosegua con uno sciopero bianco attuato attraverso gli autobus lumaca, ossia mezzi regolarmente in strada ma condotti a bassissima velocità. "Minacciare di andare piano a Roma? Probabilmente non si noterebbe una grande differenza rispetto alla velocità di crociera quotidiana", ha ironizzato Salvini.