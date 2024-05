Sciopero dei taxi a Roma, domani 21 maggio sit in a piazza San Silvestro

Sarà una giornata difficile per il centro di Roma. domani, martedì 21 maggio, ci sarà infatti uno sciopero nazionale dei taxi che durerà 24 ore. Cuore della protesta sarà, ovviamente, la Capitale. Le auto bianche si ritroveranno in sit-in a piazza San Silvestro dalle 11 alle 17.

Sciopero taxi 21 maggio

Roma Capitale ha informato la cittadinanza che in occasione della mobilitazione le auto parcheggiate su piazza San Silvestro dovranno essere rimosse entro le 8 del mattino. Inoltre, “nel caso la manifestazione si estenda dallo spazio pedonale alla carreggiata di transito dei veicoli, il traffico sarà deviato”. Non sono previsti cortei ma la grande affluenza di manifestanti potrebbe ovviamente causare dei disagi in una zona certamente non facile a livello di viabilità.

I motivi dello sciopero

I tassisti non protestano, come qualcuno potrebbe pensare, contro il futuro rilascio di nuove licenze nella Capitale, 1.000 secondo quando annunciato, di recente, dall’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè. Le auto bianche hanno indetto lo sciopero, proclamato da tantissime sigle sindacali, contro il Governo e, più in generale, contro Uber.

I sindacati contestano il fatto che il l’esecutivo, in particolare il Mit di matteo Salvini, non ha ancora firmato i decreti attuativi del del Dpcm 2019 dell’allora ministro Toninelli, provvedimenti che dovrebbero rivoluzionare il lavoro di taxi ed ncc. Per le auto bianche le bozze iniziali, giudicate in maniera positiva dai rappresentanti di categoria, sono state via via cambiate: “ci piacerebbe vederle un volta per tutte” dicono.

Il vero bersaglio della protesta sarà Uber, la multinazionale californiana. Secondo i tassisti il Governo vorrebbe adottare nuove regole che renderebbero più facile l’utilizzo della piattaforma per la ricerca di corse a discapito, quindi, dei taxi.