Sciopero taxi oggi e domani a Roma, disagi in centro e all'aeroporto di Fiumicino

Dal centro di Roma a Fiumicino. Turisti e romani a piedi e costretti a vie alternative, perché senza taxi. Complice lo sciopero nazionale di 48 ore dei tassisti. Oggi e domani si fermano infatti le auto bianche in tutta Italia, riaprendo l'annosa vertenza sulla gestione del servizio di trasporto pubblico non di linea.

Ieri sera l'incontro al Ministero dei Trasporti e della Mobilità sostenibili tra i sindacati dei taxi e la Vicemistra Teresa Bellanova riguardo all'articolo 10 del Decreto Concorrenza a è stato definito "positivo ma non risolutivo", quindi lo sciopero è stato confermato. La richiesta dei sindacati è quella dello stralcio dell'articolo10 del Ddl concorrenza, articolo che delega al Governo una legge per riformare il settore del Tpl non di linea, "senza alcuna garanzia di tutela degli operatori e della qualità ed efficienza del servizio rivolto agli utenti", spiega la Fit-Cisl.

La protesta ha di fatto portato in piazza centinaia di tassisti e bloccato le corse di altrettante vetture. Stamattina pochi i taxi in circolazione anche all'aeroporto di Fiumicino. La società Aeroporti di Roma ha predisposto personale nelle zone arrivi dello scalo per agevolare ed informare i passeggeri e turisti sui mezzi alternativi, come treno e autobus, per raggiungere le proprie destinazioni. Avvisi sono stati predisposti sui monitor di servizio nello scalo e sul sito di Adr. Le zone arrivi sono presidiate dalle forze dell’ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Oggi la proesta statica in piazza della Repubblica. Dalle 10 alle 14 di martedì, invece, un corteo da piazza della Repubblica raggiungerà piazza Madonna di Loreto (accanto a piazza Venezia), sfilando lungo viale Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, via dei Fori Imperiali. Previste deviazioni delle linee 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 105, 117, 118, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 910, H.