Roma è salva, sospeso lo sciopero di due giorni dei taxi

Roma è salva, almeno per ora. Niente sciopero dei taxi il 5 e 6 giugno e, quindi, niente manifestazioni, cortei e sit in nella Capitale. Dopo l’incontro che si è tenuto al Mit questa mattina, martedì 4 giugno, tra rappresentanti dei trasporti e le sigle sindacali di categoria, la mobilitazione di 48 ore è stata sospesa a rinviata a data da destinarsi. Una buona notizia per i romani che non solo potranno continuarea a contare sul servizio ma non dovranno neanche destreggiarsi tra strade chiuse e linee del trasporto pubblico deviate per via dei manifestanti.

Niente sciopero dei taxi

Lo sciopero, proclamato a poche ore dall’altra mobilitazione avvenuta lo scorso 21 maggio , serviva per fare pressioni al Governo, a ridosso delle elezioni europee, in merito alla “deregulation” del settore. Da mesi, infatti, le categorie delle auto bianche e quella degli ncc sono in attesa dei decreti attuativi del Dpcm del 2019. Un documento che dovrebbe modificare radicalmente le regole del trasporto pubblico non di linea e di quello con conducente.

Secondo i sindacati, che reclamavano anche per la mancata visione delle bozze, il governo aveva intrapreso una strada che avrebbe favorito le auto nere e, in particolare, la multinazionale Uber. Dopo l’incontro di oggi, però, sembra che qualcosa sia cambiato .

Niente sciopero

“I sindacati dei taxi accolgono con senso di responsabilità il primo passo compiuto dal ministero dei Trasporti per sbloccare la situazione di stallo che ha caratterizzato gli ultimi mesi” si leggeva in una nota congiunta di Claai - Fast Confsal Taxi - Federtaxi Cisal - Orsa. Taxi - SATaM - Sitan/Atn - Tam - Ugl-Taxi - Un.i.c.a Filt CGIL - Unimpresa - Unione Artigiani - Uritaxi - Usb-Taxi – UTI poco prima dell’incontro di oggi. “Questa fase di incertezza – continuava - è seguita alla visita in Italia di uno dei principali dirigenti mondiali di Uber" ricevuto dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso.

Dopo l’incontro odierno, “considerando la riapertura del dialogo e la nuova convocazione per il giorno 17 giugno da parte del ministero dei Trasporti, stante la volontà di trovare soluzioni concrete ai problemi posti, le organizzazioni sindacali decidono responsabilmente di sospendere lo sciopero proclamato per le giornate del 5 e 6 giugno”. Attualmente si mantiene il massimo riserbo sui contenuti dell’incontro anche perchè qualsiasi notizia “a favore” dei taxi scatenerebbe una reazione degli ncc che hanno già manifestato a Roma occupando piazza Esedra, in disaccordo, anche loro, con i decreti attuativi.