Sciopero dei taxi il 21 maggio, a Roma niente cortei ma un sit in a piazza San Silvestro

Niente cortei o manifestazioni in giro per la città. I tassisti che sciopereranno martedì 21 maggio si ritroveranno a piazza San Silvestro, nel cuore di Roma, per un sit in dalle 10 alle 17. Lo storico slargo sarà occupato dagli autisti delle auto bianche che si mobilitano contro il Governo. La protesta, di carattere nazionale e che durerà 24 ore, non tocca la questione licenze: “Di questa storia ne parleremo più avanti con sindaco e assessore” fanno sapere dai sindacati.

Sit in a piazza San Silvestro

Le numerose sigle sindacali che hanno aderito allo sciopero nazionale avrebbero voluto realizzare un corteo lungo le strade della Capitale, cuore pulsante delle proteste perché sede dei due ministeri maggiormente criticati in questi ultimi della categoria, quello dei Trasporti e del Made In Italy. La questura ha concesso ai manifestanti di posizionarsi a piazza San Silvestro. Sarà quindi una giornata particolare per il centro di Roma, con centinaia di autisti in arrivo e le auto bianche ferme in garage.

Nuove licenze

Durante la mobilitazione, assicurano i sindacati, non si protesterà contro il futuro rilascio di nuove licenze nella Capitale, 1.000 per i tassisti e 2.000 per gli ncc. “Questa è una partita che vederemo in futuro con sindaco e assessore alla mobilità” dicono dalla Cgil. L’obiettivo, il 21 maggio, è chiedere al Governo di firmare i decreti attuativi del Dpcm del 2019, documento che dovrebbe, condizionale d’obbligo, cambiare le regole del trasporto pubblico non di linea. Il problema, secondo i sindacati, è che il Governo ancora non ha firmato i decreti e, soprattutto, le bozze iniziali, giudicate in maniera positiva dai rappresentanti di categoria, sono state via via cambiate: “ci piacerebbe vederle un volta per tutte” dicono ancora.

Contro Uber

Il vero bersaglio della protesta sarà Uber, la multinazionale californiana. Secondo i tassisti il Governo vorrebbe adottare nuove regole che renderebbero più facile l’utilizzo della piattaforma per la ricerca di corse a discapito, quindi, dei taxi.