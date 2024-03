Sciopero taxi a Roma, bassa adesione e disagi limitati per gli utenti

In pochi hanno aderito allo sciopero nazionale dei taxi indetto per oggi, lunedì 25 marzo, da Cobas lavoro privato. Una mobilitazione che a Roma non ha avuto grosse ripercussioni sul servizio. Alcuni primi riscontri parlano di un’adesione da parte dei lavoratori di circa il 20% ma potrebbe essere anche meno. All’aeroporto di Fiumicino c’erano più di 300 macchina attive questa mattina, con lo sciopero che scattava a partire dalle ore 8 fino alle 22. Discorso analogo nelle due principali stazioni di Roma, Termini e Tiburtina.

Sciopero dei taxi

Nella stazione Tiburtina, tanto per fare un esempio, la corsia dei taxi era praticamente vuota e non perché non ci fossero le auto. Intorno allo scalo era un viavai di auto bianche. “Quale sciopero? Guarda che oggi manifestano gli Ncc” ci hanno risposto alcuni tassisti in attesa dei clienti. “Ma quali auto ferme? Qui non si cammina perché Roma è invivibile” ci dicono. Insomma, molti lavoratori neanche sapevano della manifestazione. “Questo perché non c’è stata l’adesione dei principali sindacati, troppo legati alla politica” sostiene Cobas contattata da RomaToday. La protesta proseguirà nel pomeriggio quando, dalle 14 alle 18, ci sarà un presidio sotto il Mit per contestare il ministro Salvini.

I motivi dello sciopero

“A dispetto di quello che può sembrare e del racconto che viene fatto, con i decreti in discussione al Mit si vuole lasciare totale campo libero agli Ncc – dichiara a RoaToday, Lorenzo Funaro, delegato di Cobas lavoro privato – c’è la volontà di sdoganare un servizio che vuole fare concorrenza ai taxi. Gli Ncc godono di agganci politici importanti e pretendono di fare i tassisti senza tassametro”. Le auto nere, da canto loro, manifesteranno oggi, lunedì 25 marzo, proprio contro i decreti attuativi. Insomma, parte di ambedue le categorie sembrano essere contrarie ai medesimi provvedimenti.

Uber

Di recente, inoltre, la Corte Costituzionale ha emanato due distinte ordinanze nell’esaminare un ricorso contro una legge della Regione Calabria che riguardava proprio il noleggio con conducente. “Protestiamo anche contro questo” ha specificato Funaro. La Corte, infatti, tra le varie cose dette, ha spiegato come il divieto di “fornire servizi innovativi” per gli Ncc “configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categorie di imprese”, ovvero i taxi. “Un altro tentativo di far fare i tassisti agli Ncc” magari tramite Uber, sostiene Funaro.

Cobas aveva proclamato lo sciopero generale poco dopo la richiesta, l’ennesima, di Agcm di aumentare il numero di licenze taxi, specialmente a Roma e Milano. Il sindacato, però sottolinea come la protesta non verta assolutamente su questo aspetto. “Su questo, purtroppo, non si capisce una cosa. Basterebbe fare in modo che le auto non rimangano ferme per risolvere il problema delle licenze – sostiene Funaro – quindi prevedere, per lo stesso mezzo più turni effettuati da guidatori diversi”.