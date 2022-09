Sciopero della scuola: didattica a rischio negli istituti di ogni ordine e grado

Lezioni e didattica a rischio nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comunali e private. Come informano dal comune di Roma lo sciopero nazionale del personale docente Ata a tempo determinato e indeterminato è stato proclamato per il 23 e 24 settembre 2022 dalla Confederazione CSLE, Confederazione Sindacati Lavoratori Europei.

Nel dettaglio per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste le seguenti azioni di sciopero: 23 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, dirigente ed Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA.

Inoltre il 23 settembre è indetto uno sciopero per intera giornata di tutto il personale del comparto “Istruzione e Ricerca” e dell’area Dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali, indetto dalla FLC Cgil.

Il 23 e 24 settembre 2022: sciopero comparto scuola per intere giornate del personale docente ed Ata, a tempo determinato ed indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private proclamato dalla confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola.

Le motivazioni dello sciopero della Csle

Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non specifica del servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione super green pass e green pass, gratuità tamponi; aumento stipendiale docente di 400 euro e del personale ata di 300 euro con adeguamento agli standard europei, introduzione buoni pasto ai docenti, abolizione dei 400 euro ai docenti meritevoli.

Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente

Abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio dei docenti;assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis, immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall'infanzia al secondo grado, assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata,concorso riservato DSGA facenti funzione, introduzione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori.

Come si legge negli avvisi affisi nelle bacheche di scuole ed istituti comprensivi "In tali giornate non si garantisce il regolare svolgimento delle attività scolastiche pertanto i genitori sono tenuti a verificare la regolare apertura e funzionamento della scuola".