Salari bassi e mancate stabilizzazioni: è sciopero della scuola

La scuola si ferma, lezioni a rischio. E’ sciopero della scuola venerdì 10 febbraio, ad indire la protesta USB P.I. Scuola che ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata “di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”. Dunque anche nelle scuole di Roma servizi di sorveglianza e attività didattiche non garantite. I precari della scuola scenderanno in piazza con un presidio previsto alle ore 10 in viale Trastevere, sotto al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Sciopero scuola 10 febbraio 2023

Dieci le motivazioni alla base dello sciopero elencate dall’USB. Una protesta contro il mancato inserimento dell’aumento degli organici di docenti e Ata nei provvedimenti legislativi; contro il regolamento supplenze e l’oscuro algoritmo che penalizza i docenti precari inseriti in GPS; contro l’attuazione dei percorsi di formazione obbligatori per i vincitori di concorsi straordinari a totale carico dei lavoratori e l’intenzione di procedere a formazione obbligatoria a carico dei futuri docenti; contro la mancata stabilizzazione dei docenti vincitori di concorsi ordinari e straordinari 2020, svolti in tempi biblici e con modalità prive di logica; contro la volonta? di mantenere i vincoli sulla mobilita? dei docenti, costretto a non potersi trasferire da una provincia a un’altra rimanendo lontano centinaia, se non migliaia, di chilometri dalle famiglie; contro l’inadeguato rinnovo della parte economica del CCNL, soprattutto per le categorie con retribuzione minore. Una mobilitazione, scrive il sindacato di base, “per tutti i docenti e per tutto il personale ATA in servizio, che con grande impegno proseguono il proprio lavoro in edifici fatiscenti, in aule sovraffollate, sommersi da carichi di lavoro e responsabilità sempre maggiori, a fronte di un salario del tutto insufficiente a colmare i rincari dovuti all’inflazione e alla guerra”. La scuola protesta anche contro la mancata volonta? di eliminare i percorsi PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento “nonostante i gravi e letali incidenti sul lavoro, la cui unica soluzione secondo il Ministero è una copertura assicurativa”.

Fuori dalle scuole addetti a pulizie e organico Covid

Tra i motivi della mobilitazione anche il continuo rinvio della terza procedura di internalizzazione dei lavoratori ex LSU e di cooperativa che, scaduti gli ammortizzatori sociali, oggi si trovano senza occupazione e senza reddito.

C’è poi la questione legata alla mancata integrazione Ata del cosiddetto “organico aggiuntivo Covid”, “nonostante - spiega il sindacato - gli istituti a causa di organici inadeguati non riescano ad assicurare vigilanza, pulizia e sicurezza”. “La sua eliminazione - rincara la dose il Comitato Organico Aggiuntivo Ata - sta creando molti disagi alle scuole, primo tra tutti la sorveglianza visto il numero ridotto di collaboratori scolastici. Un solo collaboratore per piano con corridoi ciechi non è per nulla sufficiente a garantire l’igiene, la pulizia e la sicurezza dei nostri figli soprattutto nei momenti più critici della giornata”.

Si dicono “stanchi di una scuola abbandonata e lasciata nell’indifferenza”. Lo ribadiranno nella protesta sotto al Ministero.“Investire nella scuola significa investire nel futuro dei nostri figli ed è per questo che dobbiamo garantire una scuola efficiente, a partire dai docenti al personale Ata”.