Sciopero mezzi a Roma, metro e bus a rischio per 24 ore: tutte le info

Disagi in vista per chi si muove con i mezzi pubblici per lo sciopero di 24 ore previsto venerdì 29 settembre proclamato a livello nazionale dal sindacato Usb. A Roma l'agitazione potrebbe interessare la rete Atac - e dunque bus, tram e metro - e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl, oltre che i mezzi Cotral e le ferrovie ex concesse Roma Lido e Roma Viterbo.

Sciopero mezzi Roma venerdì 29, orari e modalità

La protesta, come detto, si articola su 24 ore: mezzi a rischio dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le corse sono dunque assicurate sino alle 8:30 e dalle 17 alle 20, ma è probabile che si verificheranno ugualmente pesanti disagi anche a causa della concomitante partenza della Ryder Cup, la manifestazione golfistica in scena a Guidonia dal 29 settembre a domenica 1 ottobre.

Nella notte tra il 28/29 settembre non sarà garantito servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). Garantito invece il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n").

Non garantite dopo le ore 24 il servizio metro A-B-C, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Durante lo sciopero non è garantito il servizio delle biglietterie, mentre i parcheggi di interscambio restano aperti.

Sciopero mezzi Roma venerdì 29 settembre, le motivazioni

Tra le motivazioni per cui è stato proclamato lo sciopero ci sono la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, il congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, il blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina, la richiesta di investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali, il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione

contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti e, spiegano da Usb, "la necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti".

A questo si aggiungono la sicurezza dei lavoratori e del servizio, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, il salario minimo legge a 10 euro l'ora contro la pratica dei contratti atipici e

precariato, un libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria.

Sciopero mezzi Roma, l'adesione alle proteste precedenti

Prendendo in considerazione gli scioperi precedenti, l'adesione a quello di 24 ore del 17 febbraio 2023 in Atac è stata del 37.9% per esercizio superficie e del 18.4% per esercizio metropolitane e ferrovie concesse, quella allo sciopero di 4 ore del 24 luglio 2023 del 26.8% per esercizio superficie e del 10.8% per esercizio metropolitane e ferrovie concesse.

Il precedente sciopero nazionale di 24 ore indetto da Usb, lo scorso 20 maggio, aveva fatto registrare un'adesione del 17,6% per quanto riguarda Cotral.