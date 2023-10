Sciopero a Roma venerdì 20 ottobre: mezzi pubblici, treni e aerei a rischio per 24 ore

Anche i trasporti si fermano venerdì 20 ottobre, giornata per cui le organizzazioni sindacali ADL Varese, CUB, SGB, SI Cobas e la Confederazione Sindacale USI - Unione Italiana hanno proclamato lo sciopero generale dei settori pubblici e privati.

A rischio dunque anche il sistema di trasporto pubblico locale, cui si aggiunge quello su ferro e aereo. Per quanto il primo, Cub Trasporti e Sgb hanno aderito alla protesta, che coinvolge Atac e interessa le fasce 8.30-17 e dalle 20 sino a fine servizio. A rischio dunque autobus, metro e tram, anche se le corse saranno garantire da inizio servizio sino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Sciopero mezzi Roma venerdì 20 ottobre, orari e modalità

Per autobus e filobus, il personale di guida dovrà essere in servizio 30 minuti prima dell’inizio delle fasce orarie di garanzia e della conclusione dello sciopero, e le corse iniziate prima dell’inizio della protesta dovranno essere portate a termine. Per il personale di guida dei tram, il periodo di tempo oscilla tra i 30 e i 50 minuti prima, per la metro invece dipende dalla linea: su metro A, il personale di macchina dovrà essere presente in servizio dai 30 ai 90 minuti prima della conclusione dello sciopero e dell’inizio delle fasce di garanzia, su metro B e B1 da 30 a 120 minuti prima, su Metro C da 30 a 45 minuti.

Il personale addetto alla verifica dei biglietti, alle biglietterie e all’assistenza clienti sciopero con le stesse modalità di esercizio, il persona degli impianti fissi, ausiliari del traffico e personale di trazione per l’intero turno.

Sciopero treni venerdì 20 ottobre

Anche i treni subiranno variazioni, ritardi e cancellazioni per lo sciopero, cui aderisce personale del gruppo Fs Italiane, Trenord e Italo. La protesta inizia alle 21 di giovedì 19 ottobre e termina 24 ore dopo, alle 21 di venerdì 20 ottobre.

I treni coinvolti sono quelli in servizio su alta velocità, quelli a lunga percorrenza e i regionali.

Sciopero aereo venerdì 20 ottobre

Lo sciopero nazionale coinvolte anche il comparto volo, per una protesta che anche in questo caso durerà ventiquattro ore, dalle 00.01 alle 00.59 di venerdì 20 ottobre.

Dovrebbero comunque essere garantire le fasce orarie previste per legge, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Enac non ha ancora comunicato l’elenco dei voli aerei garantiti.