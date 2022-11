Sciopero trasporti a Roma: si fermano bus, tram e metro

Nuovo sciopero del trasporto pubblico a Roma venerdì 2 dicembre, giornata che si preannuncia nuovamente difficile per chi utilizza i mezzi gestiti da Atac. Questa volta a proclamare lo sciopero sono state le segreterie regionali di USB, Cobas, Cup Trasporti, SGB Alcobas, che aderiscono alla protesta indetta a livello nazionale da Sgc, Al-Cobas, Lmo, Soa, Adl Varese, Cib-Unicobas, Cobas sardegna, Conf. Cobas, Cub, Sgb, Si-Cobas, Usb, Usi-Cit e USI.

Sciopero trasporti venerdì 2 dicembre, gli orari

I lavoratori incrociano le braccia dalle 8.30 alle 18, e dalle 20 sino a fine servizio, per la giornata di venerdì 2 dicembre. Il servizio di trasporto pubblico resterà dunque attivo nelle due fasce di garanzia, e cioè al mattino sino alle 8.30, e dalle 17 alle 20. Lo sciopero riguarda il personale di guida del servizio bus, tram e metro e coinvolte anche il personale addetto alla verifica dei titolo di viaggio, alle biglietterie e al servizio clienti. Escluso invece dallo sciopero il personale degli impianti fissi, gli ausiliari del traffico, della trazione e il restante personale.

La protesta, come già spiegato, è stata indetta a livello nazionale e coinvolge numerose categorie di lavoratori del settore pubblico e privato, non soltanto autoferrotranvieri ma anche i lavoratori della sanità, i dipendenti della scuola, il personale autostradale e a Roma anche i lavoratori Ama. Lo sciopero arriva dopo la mobilitazione dell'11 novembre organizzata da USB Lavoro Privato, e anticipa la manifestazione prevista a Roma per il 3 dicembre.

Sciopero trasporti venerdì 2 dicembre, le modalità

I conducenti di autobus e filobus dovranno essere presenti in servizio 30 minuti prima della conclusione dello sciopero e dell’inizio delle fasce orarie di garanzia, e le corse iniziate prima dell’inizio dello sciopero dovranno essere portate a termine. I conducenti dei tram dovranno invece essere presenti i servizio da 30 a 50 minuti prima della fine dello sciopero o dell’inizio delle fasce di garanzia, mentre per le tre linee metropolitane gli orari di presenza in servizio, per il personale che aderisce, sono: