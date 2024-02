Sciopero 12 febbraio a Roma, cancellazioni e ritardi sui treni regionali

Ritardi oltre le due ore e corse soppresse. Lo sciopero di oggi, lunedì 12 febbraio, sta mettendo in ginocchio i pendolari del Lazio che utilizzano i treni regionali. A partire dalle 9:00, infatti, si sono cominciati a registrare diversi disagi nei principali scali Romani. Alle 12, poi, erano decine e decine i treni cancellati.

Treni cancellati a Tiburtina

Tantissime le corse cancellate dalla stazione Tiburtina e che riguardano diverse linee regionali. Il treno per Fiumicino delle 9:15 porta, addirittura, 160 minuti di ritardo. Un modo gentile per dire che, in pratica, è stato cancellato. Ritardi monstre anche per le corse in direzione Bracciano, Cesano, Fara Sabina. Contenuti i disagi per i treni verso Tivoli e Lunghezze, con “soli” 30 minuta d’attesa.

A risentire maggiormente dello sciopero sembra essere la FL1, quella da che corre da Orte e Fiumicino. Tantissimi i treni cancellati o con un ritardo tale che possono essere tranquillamente considerati come soppressi.

Stazione Termini

Sembra essere più sotto controllo la situazione a Termini, con i ritardi che riguardano specialmente le corse verso la Campania anche se questi treni non sono coinvolti dallo sciopero.

Sciopero del 12 febbraio 2024

Lo sciopero è stato indetto dall’Unione Sindacale di Base insieme a Cub, Sgb e coinvolge i dipendenti delle aziende del Gruppo FSI Spa, Pax e Cargo, oltre a tutti i lavoratori e anche i manutentori di RFI. La mobilitazione è nazionale e sta causando disagi durante tutta la giornata del 12 febbraio sulle linee regionali del Lazio gestite da Ferrovie.