VIDEO | Sciopero dei mezzi pubblici: attese fino ad un'ora e disagi per i viaggiatori

Lo sciopero, indetto da Ugl, è scattato alle 8.30 ed è durato fino alle 12.30. Disagi per bus, tram, metro e per le tre ferrovie regionali gestite da Atac, Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord

4 ore di disagi per chi si avvale dei mezzi pubblici. Lo sciopero, indetto da Ugl, è durato dalle 8.30 alle 12.30 e ha riguardato tutte le aziende del comportato trasporto pubblico locale, pubbliche e private. Disagi e stop per bus, tram, metro e per le tre ferrovie regionali gestite da Atac, Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Lo sciopero ha riguardato anche i collegamenti che Atac ha dato in subaffidamento, e Cotral.

"È da un'ora che aspetto il 714", riferisce un signore, poi ancora "Sto aspettando il 90 da circa mezz'ora", ma i disagi riguardano anche la metropolitana: "La metro che non funziona è il disagio più grande - ci racconta una ragazza -, ora sto aspettando il 310 che una mia amica ha appena preso, ma prima di 15 minuti non arriverà e sono qui già da 10 minuti".

C'è anche chi, i disagi, li ha incontrati ancora prima dell'inizio dello sciopero: "Io vengo da Acilia e la stazione era già chiusa prima delle 8.30. Ho preso una navetta, ma ci ho messo il triplo del tempo".