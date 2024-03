8 marzo, Roma si ferma tra sciopero generale e corteo "contro la violenza patriarcale"

L'appuntamento per l'ormai tradizionale corteo dell'8 marzo è al Circo Massimo alle 10. Anche quest'anno l'associazione transfemminista Non una di meno chiama a partecipare al corteo romano "contro la violenza patriarcale" promuovendo più temi. Dal contrasto alla violenza di genere alla mancanza di welfare e di consultori, dalla precarietà del lavoro all'aborto. Previsto per la giornata di oggi anche uno sciopero generale proclamato dalla gran parte delle sigle sindacali a livello nazionale. Aderiranno le categorie dei trasporti, scuola e pubblico impiego di Cgil, Cobas, Usb, Cisal, Usi, Clap, Cub, Uil.

Lo sciopero, chi si ferma

A preoccupare le famiglie romane è soprattutto la mobilitazione del personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia capitoline, già da tempo sul piede di guerra sul caos assunzioni. Come specificato anche dal sito di Roma Capitale, "potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione del servizio", che vuol dire che potrebbero rimanere chiuse alcune scuole, con buona pace di mamme e papà che dovranno trovare soluzioni alternative per i loro bambini. Per una volta sono salvi i mezzi del trasporto pubblico locale di Roma. Tram, metro, autobus, Metromare e Roma Nord circoleranno regolarmente. La mobilitazione di oggi riguarderà i treni regionali gestiti da Trenitalia e durerà 24 ore. Saranno garantite corse soltanto nelle fasce garantite, dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21.

Il percorso del corteo

Potranno però subire deviazioni le linee bus interessate dal percorso della manifestazione. La partenza è alle 10 al Circo Massimo. Proseguirà dietro al carro principale fino a largo Bernardino da Feltre, e ancora in piazza Ugo La Malfa, via del Circo Massimo, viale Aventino e piazza Albania per poi proseguire in viale della Piramide Cestia, piazza Porta San Paolo e via Marmorata. Una volta arrivato in piazza dell’Emporio e attraversato Ponte Sublicio, il corteo svolterà in via di Porta Portese passando per l’omonima piazza. Terminerà su via Induno e viale Trastevere. A fine giornata è previsto un presidio in Largo Argentina, alle 18.

Il Campidoglio celebrerà invece la giornata internazionale della donna al parco di San Sisto, in piazza di Porta Metronia. Sarà presente l'assessora Sabrina Alfonsi per la piantagione di mimose in memoria di Marisa Cinciari Rodano e delle Madri Costituenti. Prevista anche la messa a dimora di una pianta di vite dedicata a Marisa Leo.

Mentre il sindaco Gualtieri interverrà in mattinata al convegno "Sostenibilità sostantivo femminile" per approfondire e raccontare la parità di genere come chiave di successo per uno sviluppo sostenibile del territorio. E all'evento organizzato dall'associazione Telefono Rosa "Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse", al teatro Ambra Jovinelli.