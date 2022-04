Oggi sciopero a Roma: a rischio per 4 ore bus, metro e tram

Oggi, giovedì 28 aprile, è giornata di sciopero a Roma. In città si potrebbero verificare disagi nel servizio di trasporto pubblico per 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30. La protesta è stata indetta dal sindacato Faisa Confail.

L'agitazione coinvolge la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord), e le linee bus gestite dalla Roma Tpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. A livello regionale, l'agitazione interessa anche la rete Cotral. La protesta non interessa Ferrovie dello Stato.

La diretta dello sciopero di oggi

Situazione sciopero dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Stando agli aggiornamenti forniti da Atac le linee metro e ferrovie regionali proseguono servizio. Nelle linee di superficie invece possibili cancellazioni di corse e sospensioni di linee.

Ferrovia Roma-Viterbo, treni metropolitani cancellati: da Flaminio ore 8.30-9.30 da Montebello ore 9.00-10.00.

#info #atac - Situazione sciopero dalle ore 8.30 alle ore 12.30, linee metro e ferrovie regionali proseguono servizio.

Linee di superficie possibili cancellazioni di corse e sospensioni di linee #roma April 28, 2022

Gli altri servizi a rischio

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non è garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero, non garantito il servizio delle biglietterie presenti in alcune stazioni della rete metroferroviaria Atac; i parcheggi di scambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.