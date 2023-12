Sciopero oggi a Roma: metro, treni e bus a rischio. Tutte le informazioni

Sciopero dei trasporti oggi - giovedì 7 dicembre - a Roma e nel Lazio. Dalle 9:00, fino alle 13:00, incroceranno le braccia gli operatori di Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl aderenti al sindacato Orsa Faisa - Cisal. Il motivo della mobilitazione è legato alle condizioni di sicurezza nelle quali operano i dipendenti delle società. Tre episodi in particolare: il 30 ottobre scorso, quando alla stazione Tiburtina un lavoratore è stato picchiato per non aver dato delle informazioni sulla viabilità. Il 29 novembre, quando su un bus della linea Atac una verificatrice e stata schiaffeggiata per aver chiesto il titolo di viaggio e il 2 dicembre scorso, quando un autista Cotral è stato preso a pugni al volto a Rocca di Papa. comune dei Castelli Romani-

Sciopero oggi a Roma

Una mobilitazione dove saranno garantite tutte le corse di bus, tram, metro e treni fino alle 9 e a partire dalle 13.01. "Nel silenzio assoluto da parte di aziende, enti e Istituzioni preposte, continuano le aggressioni al personale del traporto pubblico locale - dichiarano in una nota il segretario regionale Gianluca Donati e il segretario provinciale Antonio Cannone della Faisa Cisal -. Quanto accaduto presso la stazione Ostiense, l’aggressione a una capotreno, e a Rocca di Papa, l’aggressione a un conducente del Cotral, impone riflessioni e risposte adeguate. Per squarciare questo velo di indifferenza verso un così grave problema la Faisa Cisal di Roma e Lazio ha proclamato un giorno di sciopero. Giovedì 7 dicembre, per quattro ore dalle 9 alle 13, in tutte le aziende più grandi del Tpl di Roma e del Lazio i lavoratori saranno pronti a fermarsi per gridare la propria rabbia verso le continue violenze, verbali e fisiche, subite dal personale di front office".

Tram, metro e bus a rischio

Per quanto riguarda Cotral e Astral potrebbero esserci ritardi e concellazioni per il servizio bus e per le ferrovie Metromare e Roma Viterbo. Discorso analogo per Atac, con metro, tram e autobus rischio. Lo sciopero scatterà alle 9 e terminerà alle 13, con il servizio che tornerà regolare.