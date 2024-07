Sciopero a Roma: oggi a rischio bus, metro, tram e treni. I dettagli

Oggi a Roma è previsto uno sciopero dei trasporti. A rischio tram e bus delle reti Atac, RomaTpl e Cotral. La protesta sarà al mattino, dalle 8,30 alle 12,30. A incrociare la braccia per 4 ore i sindcati Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. La motivazione principale posta alla base della protesta è il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Metro e bus a rischio

A Roma la protesta interesserà Atac (dove nelle stesse ore è in programma anche uno sciopero aziendale indetto dal sindacato Sul), Roma Tpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap e anche i dipendenti delle società regionali Cotral e Astral. A rischio, dunque, saranno le corse di metropolitane (A, B/B1 e C), bus, tram, filobus e della ferro-tranvia Termini-Centocelle.

Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Saranno possibili disagi sulle corse dei pullman extraurbani e sulle ferrovie Metromare e Roma-Nord.

I disagi

Durante l'agitazione, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. I parcheggi di scambio, invece, restano aperti. Il servizio delle biglietterie non sarà garantito, ma le biglietterie on-line non subiranno alcuna interruzione. Utilizzando carte di credito e debito anche prepagate è possibile pagare direttamente a bordo di bus, filobus e tram e nelle stazioni.