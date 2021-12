Sciopero a Roma: oggi a rischio bus, metro e tram. Tutte le informazioni

Sciopero a Roma oggi 16 dicembre 2021. Un possibile giovedì nero per gli utenti dei mezzi pubblici con bus, tram e metro a rischio a partire dalle 8:30. La mobilitazione indetta dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasport che hanno aderito allo sciopero generale proclamato dalle proprie confederazioni nazionali è programmata sull'intera rete Atac e RomaTpl - bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Sciopero a Roma di bus e metro

Il servizio sarà così a rischio sulla rete Atac dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio. Nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero non è garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line resta sempre attivo.

Sciopero anche in Roma Tpl del 16 dicembre

Queste, le linee della linea RomaTpl che potrebbero subire disagi: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

A rischio il trasporto ferroviario

Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza. Qui l'elenco dei treni garantiti.

Le motivazioni dello sciopero del 16 dicembre

Lo sciopero dei trasporti a Roma rientra in quello generale proclamato da Cgil e Uil (senza la Cisl) dopo la valutazione sulla manovra economica varata dal Governo. “Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del Premier Draghi e del suo Esecutivo”, scrivono i sindacati, la manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile”. Da qui lo sciopero generale, con manifestazione nazionale a Roma. Al netto delle adesioni, per la Capitale e per i suoi trasporti, potrebbe dunque essere un giovedì nero.