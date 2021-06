Sciopero a Roma oggi 1 giugno: per 24 ore a rischio bus, tram e metro. Tutte le informazioni

Lo sciopero di 24 ore riguarda la rete Atac e Roma Tpl e prevede le fasce di garanzia. Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie

Giornata di sciopero di 24 ore a Roma quella di oggi, martedì 1 giugno. A rischio bus, tram, treni e metro a causa della protesta nazionale del trasporto pubblico indetto da Filt Cgil - Fit Cisl - Uil Trasporti - Faisa Cisal e Ugl Fna. Inoltre, la Segreteria Territoriale della OS Faisa Cisal, ha proclamato uno sciopero in Atac di 4 ore per il giorno 1 giugno 2021.

L'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle in Atac. Ad incrociare le braccia pure il personale di RomaTpl. Lo sciopero di 24 ore, regolare nelle fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20, riguarderà anche il personale del trasporto pubblico di Cotral e della società Schiaffini Travel che serve i Castelli Romani nei comuni di Marino, Grottaferrata, Frascati, Ciampino, Nemi, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Velletri, Monte Porzio.

La diretta dello sciopero di oggi a Roma

La mattinata di sciopero è iniziata alle 8:30. Di seguito gli aggiornamenti dal sito di Atac in diretta. Metro A: Attiva con riduzioni di corse - CHIUSE stazioni Manzoni, Repubblica Barberini e Re di Roma; Metro B/B1: Attiva con possibili riduzioni di corse; Metro C: regolare. Ferrovia Roma-Lido: attiva/ riduzione di corse; ferrovia Termini-Centocelle: ultime corse h8.30 poi chiusura; ferrovia Rona-Viterbo: servizio metropolitano attivo/riduzione di corse. Servizio regionale regolare. Servizio bus e tram possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee sino alle ore 17.00.

Gli orari dello sciopero in Atac

Lo sciopero di 24 ore riguarda la rete Atac e Roma Tpl e prevede le fasce di garanzia. L'articolazione sarà la seguente: nella notte 31 maggio / 1 giugno, non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"); garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società Roma Tpl.

Il primo giugno garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; non garantito il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno; non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società Roma Tpl.

Nella notte 1/2 giugno garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"); non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società Roma Tpl.

Accessibilità e biglietterie

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

Le motivazioni dello sciopero di martedì 1 giugno

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna protestano "per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto da più di tre anni". "Malgrado le consistenti risorse stanziate dal Governo a salvaguardia del settore, a seguito delle possibili conseguenze della pandemia per le aziende e sul servizio - sottolineano le organizzazioni sindacali - le rappresentanze aziendali Asstra, Agens e Anav continuano a sostenere proposte irricevibili e a negare a lavoratrici e lavoratori del Tpl quello che è un loro sacrosanto diritto, ancor più motivato dal fatto di non aver mai interrotto l'attività, garantendo il diritto costituzionale alla mobilità di tutti i cittadini italiani anche nei momenti più difficili dell'emergenza sanitaria".