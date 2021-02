Sciopero a Roma: domani lunedì 8 febbraio a rischio bus, metro e tram. Tutte le informazioni

Atac fa sapere che, durante lo sciopero, nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno, eventualmente, attive, non sarà garantito il servizio di ascensori, montascale e scale mobili

Domani, lunedì 8 febbraio, a Roma ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici. A rischio, per la protesta di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30, ci saranno i bus Atac e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl), tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitastellana-Viterbo. Ad indire lo sciopero i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Fast Confsal. In Regione, nelle stesse ore protesta in Cotral.

Sciopero dei trasporti a Roma: a rischio bus, metro e treni

Atac fa sapere che, durante lo sciopero, nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno, eventualmente, attive, non sarà garantito il servizio di ascensori, montascale e scale mobili. Non garantito, poi, il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio resteranno aperti.

Le linee RomaTpl a rischio per lo sciopero dell'8 febbraio

Ecco l'elenco completo delle linee bus interessate dallo sciopero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Le ragioni dello sciopero nazionale

Lo sciopero è stato proclamato "per il rinnovo del contratto scaduto da tre anni", ma non solo.

"Durante l’emergenza sanitaria le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico hanno continuato a lavorare, con grande senso di responsabilità, sommando ogni giorno alle criticità, proprie di un settore che da anni è in forte difficoltà, le complessità legate alle norme sulla tutela della salute di lavoratori e utenti - hanno spiegato i sindacati - il Trasporto Pubblico Locale così non funziona. È giunto il momento di avviare una vera riforma del settore".

Lo sciopero si svolgerà secondo fasce orarie diverse da città a città. Queste le principali: Milano dalle 9.30 alle 13.30; Torino dalle 18 alle 22; Genova 11.30 alle 15.30; Trieste dalle 9 alle 13; Bologna dalle 11 alle 15; Firenze dalle 18 alle 22; Perugia dalle 17.30 alle 21.30; Roma 8.30 alle 12.30; Napoli dalle 9 alle 13; Reggio Calabria dalle 9 alle 13; Bari 8.30 alle 12.30.