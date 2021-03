Sciopero a Roma: domani a rischio bus, metro e treni. Tutte le informazioni

Domani sciopero dei trasporti a Roma. Lunedì 8 marzo a rischio stop bus, metro, tram, treni e pullman Cotral: la Capitale si ferma per lo sciopero generale indetto per tutte le categorie pubbliche e private.

Domani 8 marzo sciopero trasporti: bus, metro e treni a rischio stop

Un lunedì “nero” sul fronte del trasporto pubblico. Lo sciopero, indetto da Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato, riguarda l’intera rete Atac: bus, filobus, tram, metropolitana e ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Lunedì 8 marzo sciopero mezzi: tutti gli orari

Le corse saranno garantite dall´inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20.

Il servizio non sarà garantito: nella notte tra il 7 e l’8 marzo per quanto riguarda la rete bus notturna (linee bus N); nella giornata dell’8 marzo nella fascia ore 08.30-17.00 e ore 20.00-termine servizio diurno; la notte tra l’8 e il 9 marzo per quanto riguarda le linee bus MC-MC3-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie in presenza. Sempre garantito il funzionamento delle biglietterie elettroniche. I parcheggi saranno aperti. Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno, eventualmente, attive, possibili interruzioni di servizio di: biglietterie, scale mobili, ascensori e montascale.

Le linee periferiche a rischio: 8 marzo sciopera anche Roma Tpl

Lo sciopero, con le stesse modalità riguarda anche la rete di bus RomaTpl, la società che gestisce il 25% del trasporto pubblico romano: in particolare le linee periferiche. Nella fascia notturna 8-9 marzo, lo sciopero riguarda le linee 314-404-444.

Lo sciopero di lunedì 8 marzo: le motivazioni

Queste le motivazioni dello sciopero dei trasporti di domani 8 marzo. “Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e del lavoratori; per la proroga della moratoria sui licenziamenti; per un welfare pubblico ed universale; per una pensione dignitosa a 60 di età o, in alternativa, 35 anni di contributi per tutte e tutti, senza decurtazioni che, di fatto, discriminano i redditi bassi e le donne; per il diritto al lavoro; a salari e carriere senza discriminazioni; contro le politiche di austerity che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e immigrati; contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla struttura del reddito di cittadinanza; contro la precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne”.

Adesione precedenti scioperi trasporto 8 marzo

L’adesione nei precedenti scioperi del trasporto pubblico indetti sempre in occasione della Festa della Donna è stata del 32.9 per cento per esercizio superficie e del 20.4 per cento per esercizio metropolitane e ferrovie regionali nel 2018; del 38.1 per cento per esercizio superficie del 24.7 per cento per esercizio metropolitane e ferrovie regionali l’anno seguente.

Sciopero Cotral lunedì 8 marzo: orari e informazioni sulle linee

Lunedì 8 marzo sarà sciopero anche dei mezzi Cotral, la società in house concessionaria del servizio di trasporto pubblico suburbano e interurbano nella regione Lazio. L’organizzazione sindacale Cobas ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Lunedì 8 marzo sciopero generale, a Roma a rischio anche nidi e materne

Lunedì 8 marzo Roma si ferma: non solo trasporti, a rischio anche agli asili nido e le scuole dell'infanzia. Possibili disagi potrebbero verificarsi pure negli uffici municipali. Qui tutte le informazioni sullo sciopero generale di lunedì 8 marzo.