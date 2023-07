Sciopero, a Roma domani mezzi a rischio per 24 ore. Tutte le informazioni

Si annuncia un venerdì nero, l'ennesimo, per il trasporto pubblico a Roma. Per il 7 luglio è infatti previsto uno sciopero di 24 ore indetto dall'organizzazione sindacale Faisa Confail, che interesserà sia Atac sia Roma Tpl. A rischio, dunque, l'intero ecosistema di trasporti pubblici, che comprende autobus, tram, metro e ferrovie ex concesse.

Sciopero mezzi Roma venerdì 7 luglio, gli orari

Lo sciopero, nazionale, è in vigore dalle 8,30 alle 17,00 e dalle 20 a fine servizio, con il rispetto delle fascia di garanzia (5,30 - 8,30 e 17 - 20).

Sulla rete di bus Atac e Cotral, filobus, tram, metropolitane, e sulle ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord, il servizio venerdì 7 luglio rischia quindi di fermarsi tra le 8,30 e le 17 e dalle 20 a fine turno.

Per quanto riguarda il servizio notturno, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (le linee identificate con la lettera "n"). Garantito, invece, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio, non sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Non garantite anche le corse metro previste oltre le ore 24. Garantito, invece, il servizio delle linee "n".

Sul fronte del personale viaggiante e degli assistenti coordinatori, sulle linee metro e sulla Roma-Giardinetti deve essere garantita la copertura rideterminata (orario di montata e/o di smontata) dei turni interessati dal periodo di sciopero, che devono essere assegnati al personale comandato già in turnazione.

Ascensori, scale mobili e biglietterie

Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte non sarà comunque garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non sarà assicurato inoltre il servizio delle biglietterie Atac.

I parcheggi di scambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Possibile inoltre pagare direttamente in stazione o a bordo della flotta di superficie con carte di credito/debito.

Il personale di manutenzione infrastrutture, non escluso dall’adesione dello sciopero, deve presentarsi in servizio in tempo utile a garantire la ripresa del servizio.