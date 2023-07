Sciopero a Roma: domani 24 luglio a rischio bus, metro e tram. Tutte le informazioni

Domani 24 luglio c’è lo sciopero dei trasporti che interesserà i dipendenti Atac, Roma Tpl e Cotral. Coinvolti dunque autobus, tram, filobus, metro, ferrovie ex concesse e i pullman del collegamento extraurbano. Potrebbe essere un lunedì “nero” per chi a Roma si muove con i mezzi pubblici

Domani sciopero del trasporto pubblico

La mobilitazione è indetta dal sindacato Usb. Lo sciopero dei mezzi di domani 24 luglio durerà 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il servizio sarà garantito sino alle ore 8.29. Poi nessuna garanzia sull’intera rete con la ripresa del servizio prevista alle ore 12.30. Durante lo sciopero di domani, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, né il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio invece resteranno aperti.

Le adesioni agli scioperi dei trasporti dell'USB

Come riporta Roma Servizi per la Mobilità, queste le adesioni dei lavoratori nel corso dei precedenti scioperi indetti dal sindacato Usb: durante lo sciopero di 4 ore del giorno 4 febbraio 2022 adesione del 24,7% per esercizio superficie e del 6,9 per esercizio metropolitane e ferrovie regionali; sciopero di 24 ore del giorno 17 febbraio 2023 adesione del 37,9% per esercizio superficie e del 18,4 per esercizio metropolitane e ferrovie concesse. In attesa dell’esito dello sciopero di domani.

Le linee RomaTpl a rischio per lo sciopero

Ecco l'elenco completo delle linee bus della linea RomaTpl interessate dallo sciopero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.