Sciopero a Roma domani venerdì 20 ottobre. A rischio metro, autobus e treni

Domani, venerdì 20 ottobre, scatta lo sciopero generale che coinvolgerà diversi comparti. Dal trasporto pubblico a quello ferroviario passando per le scuole: nessuno si salverà da quello che si annuncia essere un venerdì nero. Non si salvano da questo destino gli abitanti di Roma e del Lazio, chiamati a cimentarsi nell’ennesima giornata caratterizzata da autobus, treni cancellati e corse in metro soppresse.

A chiamare alla mobilitazione di tutti i settori pubblici e privati una buona parte del sindacalismo di base: Cub, Sgb, Sì Cobas, Adl Cobas e la Confederazione Sindacale Usi. A Roma, lo sciopero interesserà le linee di Atac e Roma Tpl, oltre che le linee ferroviarie. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Sciopero mezzi Roma domani venerdì 20 ottobre, orari e modalità

Nella giornata di domani, venerdì 20 ottobre, dunque, il servizio autobus sarà assicurato solo da inizio corse diurne e sino alle 8,29 e dalle 17,01 alle 19,59. Saranno possibili stop, invece, dalle 8,30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio diurno. Per autobus e filobus, il personale di guida dovrà essere in servizio 30 minuti prima dell’inizio delle fasce orarie di garanzia e della conclusione dello sciopero, e le corse iniziate prima dell’inizio della protesta dovranno essere portate a termine. Per il personale di guida dei tram, il periodo di tempo oscilla tra i 30 e i 50 minuti prima, per la metro invece dipende dalla linea: su metro A, il personale di macchina dovrà essere presente in servizio dai 30 ai 90 minuti prima della conclusione dello sciopero e dell’inizio delle fasce di garanzia, su metro B e B1 da 30 a 120 minuti prima, su Metro C da 30 a 45 minuti.

Per quanto riguarda il servizio notturno, saranno possibili stop sulle linee di bus N nella notte tra giovedì e venerdì. Nella notte tra venerdì e sabato, invece, non saranno garantite le linee diurne, comprese le metro, che hanno corse programmate anche oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-314-404-444-451-664-881-916-980. Garantito, invece, il servizio delle linee "N".

Scale mobili chiuse

Per quanto riguarda il personale Atac, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Nel corso della protesta, non sarà garantito il servizio delle biglietterie mentre resteranno aperti i parcheggi di interscambio. Utilizzabili poi le biglietterie on-line o pagate direttamente in stazione o a bordo della flotta di superficie con carte. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria - ad eccezioni delle stazioni Ionio e Arco di Travertino - non sarà possibile utilizzare i bike box per il posteggio delle bici: il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia sciopero.

Sciopero dei treni venerdì 20 ottobre

In Ferrovie dello Stato, la protesta è invece prevista dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì 20 ottobre, con fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di venerdì. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). In occasione di scioperi simili occorre ricordare che i treni, nel pomeriggio, hanno ricominciato a circolare ben oltre le 18, causando ulteriori disagi ai pendolari. Non a caso, sul sito ufficiale di Trenitalia si specifica che “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Dopo mesi di ritardi e cancellazioni, i pendolari che utilizzano i treni regionali, che anche in questi giorni hanno accusato ritardi sulle linee FL1 ed FL3, dovranno armarsi di pazienza ed affrontare una nuova giornata difficile per andare a scuola o a lavoro.

Motivazione dello sciopero personale Atac

Sono diverse le motivazioni che spingeranno i lavoratori ad incrociare le braccia. Su tutti, il rinnovo dei contratti e l’aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero dell’inflazione reale e l’introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora.

Sciopero aereo venerdì 20 ottobre

Lo sciopero nazionale coinvolte anche il comparto volo, per una protesta che anche in questo caso durerà ventiquattro ore, dalle 00.01 alle 00.59 di venerdì 20 ottobre. Dovrebbero comunque essere garantire le fasce orarie previste per legge, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Enac non ha ancora comunicato l’elenco dei voli aerei garantiti.