Sciopero a Roma: domani a rischio bus, metro e tram. Tutte le informazioni

Domani lunedì 11 ottobre sciopero del trasporto pubblico a Roma. Ad indire la mobilitazione il sindacato Usb. Uno stop di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati che interesserà tra i vari comparti, anche Atac, Roma Tpl e Cotral. La segreteria territoriale dell'organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato ha proclamato lo stato di agitazione che scatterà dalle 8:30 del mattino e interesserà bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. Oltre a possibili ripercussioni anche sulle linee periferiche e sulle corriere extraurbane.

Sciopero trasporto 11 ottobre 2021: le fasce di garanzia

La Confederazione Cobas ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore, con rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio per il giorno 11 ottobre 2021. Separatamente, Cobas Lp, Cub Trasporti, Usb Lavoro Privato, Orsa, hanno aderito allo sciopero Generale di 24 ore proclamato dalla Confederazione Cobas, con rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Infine, Sgb ha proclamato nella stessa giornata dell'11 ottobre 2021 uno sciopero di quattro ore.

Sciopero Cotral e Roma Tpl 11 ottobre

Come detto lo sciopero del trasporto pubblico di domani 11 ottobre non riguarderà solo i mezzi Atac. Anche Cotral e RomaTpl potrebbero subire ripercussioni.

Queste, le linee della linea RomaTpl che potrebbero subire disagi: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Sciopero trasporto 11 ottobre: nelle stazioni a rischio biglietterie e scale mobili

Durante lo sciopero di domani 11 ottobre 2021, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non garantito nemmeno il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line invece non subirà alcuna interruzione.

Modalità dello sciopero sulle reti Atac e RomaTpl

Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, giorno dello sciopero del trasporto pubblico non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). Garantito invece il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Sciopero 11 ottobre: orari tutte linee a rischio

Nella giornata dello sciopero domani 11 ottobre garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Non garantito il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio diurno. Non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Nella notte tra l’11 e 12 ottobre garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). Non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.