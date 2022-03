Sciopero a Roma: l'8 marzo a rischio bus, metro e tram per 24 ore

Sciopero dei trasporti a Roma. L'8 marzo per 24 ore sarà a rischio il servizio della rete di bus, filobus, tram, metropolitane e delle ferrovie ex concesse Roma-Lido, Roma-Civicastellana-Viterbo e Termini-Centocelle.

La protesta fa parte della manifestazione di Cub e Usb che hanno risposto all'appello lanciato da Non una di meno, in occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne. Un protesta in adesione a quello nazionale di tutte le categorie, pubbliche e private, per protestare contro ogni forma di violenza, discriminazione o precarietà sulle donne o di genere.

"Tutte le corse con partenza da capolinea in orario precedente all’ora di inizio dello sciopero, dovranno essere portate a termine sino ai rispettivi capolinea, garantendo il servizio completo normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri. Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovrà rientrare nei depositi all'orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede", ha spiegato Atac.

Le linee a rischio di RomaTpl

Proteste che, come sottolineato, colpiranno anche il trasporto pubblico locale. Ecco l'elenco completo delle linee interessate dallo sciopero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Il servizio notturno durante lo sciopero

Nella notte tra il 7 e l'8 marzo non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). Garantiti invece il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Nella notte tra l'8 e il 9 marzo sarà garantito il servizio delle linee bus notturne.

Le biglietterie

Nella giornata dell'8 marzo, inoltre, saranno possibili disagi anche nelle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità: sportello permessi di piazzale degli Archivi, all'Eur; contact center infomobilità 0657003; box informativo alla stazione Termini e check point bus turistici di Aurelia.

Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie presenti in alcune stazioni della rete metroferroviaria di Atac; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria Atac che resteranno eventualmente aperte, non sarà comunque garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.