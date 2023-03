Sciopero a Roma, altro venerdì nero: trasporti a rischio per 24 ore

Mercoledì 8 marzo a Roma trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato Cub trasporti.

Nella Capitale l'agitazione interesserà la rete Atac, i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl e Cotral. Nella Giornata internazionale dei diritti della donna, dunque, si fermano autobus, tram, metro, ferrovie ex concesse e linee periferiche per 24 ore, con l’unica eccezione delle fasce di garanzia.

Sciopero mezzi Roma mercoledì 8 marzo, orari e modalità

Mercoledì 8 marzo, come detto, a Roma saranno a rischio per 24 ore bus, filobus, tram, metropolitane di Atac e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Lo sciopero riguarderà anche i lavoratori di Roma Tpl e le linee bus periferiche che gestisce.

Il trasporto pubblico sarà attivo fino alle 8.30, e poi tra le 17 e le 20. Coinvolto anche il trasporto scolastico, così come quello ferroviario: Trenitalia ha confermato che i treni regionali potranno subire variazioni, ma sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.



Le corse iniziate prima dell'inizio dello sciopero saranno terminate. Il personale Atac dovrà essere in servizio almeno fino a 30 minuti dalla conclusione dello sciopero e, comunque, ad inizio delle fasce di garanzia. Gli autisti dei bus notturni, invece, potranno scioperare solo nella notte tra il 7 e l'8 marzo.

Mercoledì 8 marzo giornata di sciopero generale

La giornata dell'8 marzo sarà una giornata di sciopero generale. I sindacati hanno raccolto l’appello alla mobilitazione rilanciato in Italia dal movimento 'Non una di meno', “contro la violenza e ogni discriminazione di genere, la precarizzazione del lavoro, la disparità salariale, lo sfruttamento, la mancanza di servizi sociali, l’abbrutimento culturale e delle relazioni sociali e le politiche xenofobe sull’immigrazione”.

A Roma e nel Lazio scioperano dunque i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati.