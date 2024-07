Scioperi a Roma, domenica nera per i trasporti. A rischio metro, autobus e treni

Sarà una domenica complessa per chi si muoverà con i mezzi pubblici, a causa di due scioperi: quello del personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, che metterà a rischio la circolazione dei treni e quello che coinvolgerà l'intera rete gestita da Atac e le reti Romatpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

Treni a rischio

Lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, durerà 24 ore: dalle 21 di sabato 6 luglio alle 21 di domenica 7. Un arco di tempo in cui saranno possibili ritardi e cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Per questo Trenitalia, come si legge in una nota “invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio”. Per informazioni è possibile contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21, consultare la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, o recarsi nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie.

Lo sciopero di metro, tram e autobus

La mobilitazione proclamata dal sindacato Orsa Trasporti per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore autoferrotranviario, invece, avrà una durata di 4 ore, dalle 20.30 alle 00.30 di domenica 7. E coinvolgerà le reti Atac (e altri operatori in regime di subaffidamento), Roma Tpl, Autoservizi Troiani/Sap. Nel Lazio possibili stop sulle linee Cotral. Non saranno dunque garantiti i servizi di scale mobili, ascensori e montascale nelle metro mentre i parcheggi di scambio resteranno aperti così come resta attivo il servizio biglietterie on-line.