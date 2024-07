Sciopero a Roma giovedì 4 luglio dopo la morte di un impiegato in un deposito Atac

Uno sciopero proclamato poche ore dopo la morte di un dipendente Atac avvenuta oggi, mercoledì 3 luglio, nel deposito di Tor Vergata dell'azienda di trasporti romana. Le sigle sindacali Usb Lavoro Privato Trasporti Roma e Orsa Tpl Lazio hanno indetto una mobilitazione di 8 ore nella giornata di giovedì 4 luglio. Il servizio sull'intera rete Atac non sarà garantito, quindi, dalle ore 8.30 alle 16.30

Le motivazioni dello sciopero

In una nota i sindacati hanno spiegato il perché dello sciopero. Le sigle “sono da tempo impegnate per la sicurezza del lavoro, in primo piano anche nelle procedure di raffreddamento che stiamo portando avanti in Atac. Usb, a livello nazionale, è anche promotrice di una legge che prevede l’inserimento del reato di omicidio sul lavoro nel codice penale”. Quindi, “venuti a conoscenza del grave incidente mortale accaduto a un nostro collega di Tor Vergata, oltre a essere al fianco dei familiari ai quali rivolgiamo il nostro cordoglio, siamo a indire una azione di sciopero di 8 ore”.

Perché, spiegano i sindacati, “a prescindere dalle dinamiche dell'incidente non è accettabile che non si torni a casa dopo una giornata di lavoro. E sono purtroppo ancora tante le situazioni di insicurezza che continuiamo a denunciare quotidianamente”.

Sciopero a Roma giovedì 4 luglio

Durante le otto ore di sciopero tram, autobus e metro potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subisce alcuna interruzione. Possibili limitazioni del servizio biglietterie nelle stazioni metro.