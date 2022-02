Sciopero a Roma: il 4 febbraio a rischio bus, metro e tram

Venerdì 4 febbraio sciopero del trasporto pubblico locale. A Roma a rischio bus, metropolitane, tram e treni. L'agitazione, proclamata dall’Usb, è programmata dalle 8.30 alle 12.30.

Lo sciopero di venerdì 4 febbraio interesserà la rete Atac quindi bus, filobus, tram, metropolitane e le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord, oltre ai collegamenti dati da Atac in sub-affidamento ad altri operatori. Sciopero anche per le linee bus gestite dalla Roma Tpl, in particolare quelle periferiche. Possibili disagi anche sui collegamenti extraurbani gestiti dalla società regionale Cotral. Saranno garantite tutte le corse fino alle 8.30 e quelle alla ripresa del servizio alle 12.31.

La protesta di venerdì 4 febbraio potrà comportare anche alcune riduzioni di orario nelle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, come lo sportello permessi di piazzale degli archivi o il contact center infomobilità 0657003.

Non garantite scale mobili e biglietterie

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Nel corso dell'agitazione, non sarà garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie on-line resta sempre attivo.