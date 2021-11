Sciopero a Roma: il 3 dicembre a rischio bus, tram, metro per 4 ore

Giornata di sciopero quella di lunedì 3 dicembre a Roma con il trasporto pubblico e privato a rischio per 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30, per la protesta indetta dal sindacato Ugl.

A rischio quindi, bus, tram, metropolitane e ferrovie della Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà comunque regolare prima delle 8:30 e dopo le 12:30.

Atac "richiama tutto il personale al corretto esercizio del diritto di sciopero nell'ambito della durata dello stesso, secondo le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali proclamanti. In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, le Direzioni competenti provvederanno ad emanare apposite istruzioni finalizzate a garantire i presidi necessari e la ripresa del servizio all’utenza al termine dello sciopero programmato, in analogia con quanto previsto in occasione degli scioperi di 24 ore".