Sciopero a Roma: giovedì 28 aprile autobus, tram e metro a rischio per 4 ore

Sciopero a Roma, giovedì 28 aprile. Per 4 ore, a causa di una protesta nazionale proclamata dal sindacato Faisa Confail, si potrebbero verificare in città possibili disagi. Dalle 8,30 alle 12,30, incroceranno le braccia i lavoratori di Atac, Cotral e Roma Tpl.

L'agitazione coinvolgerà la rete bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord, e le linee bus periferiche gestite appunto dalla Roma Tpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Cotral ha informato che "saranno garantite tutte le corse fino alle 8.30 e quelle alla ripresa del servizio alle ore 12.31". Situaizone anagloga in Atac e RomaTpl. La protesta non interessa Ferrovie dello Stato.

Lo sciopero del 28 aprile

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Durante lo sciopero, non è garantito il servizio delle biglietterie presenti in alcune stazioni della rete metroferroviaria Atac; i parcheggi di scambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

Le linee della Roma Tpl a rischio per lo sciopero

Ecco l'elenco completo delle linee bus interessate dallo sciopero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.