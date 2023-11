Sciopero Roma, lunedì 27 novembre metro e bus a rischio

Un nuovo sciopero dei trasporti, il quinto nel giro di due mesi. Questa volta ad incrociare le braccia lunedì 27 novembre saranno i lavoratori dei sindacati Usb lavoro privato e Orsa, che hanno aderito allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dall’Unione sindacale di base a livello nazionale. Si sono unite alla protesta anche le organizzazioni sindacali Sgb e Cub, aderendo alla mobilitazione proclamata da Cobas, Adl, Sgb e Cub trasporti per la stessa giornata.

Sciopero 27 novembre

Lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Durante lo sciopero, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce tutelate dalla legge, quindi dall’inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. In occasione dell’ultima mobilitazione, come sottolineato dallo stesso sindacato, il 10% degli iscritti all’Usb aveva deciso di aderire alla protesta.

Servizi soppressi e garantiti

Nella notte tra il 26 e il 27 novembre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne mentre ci saranno quelle diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Inoltre, tra il 27 e il 28 novembre, non saranno garantite dopo la mezzanotte le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale

Uno sciopero dietro l'altro

Ottobre e novembre sono stati mesi tremendi per i pendolari. Non solo il recente sciopero, che tanto ha fatto discutere, di venerdì 17 novembre. Prima, infatti, ce ne era stato uno il 20 ottobre che, seppur con disagi limitati, aveva a messo a dura prova la città. Prima ancora erano stati i tassisti ad incrociare le braccia per protestare contro il dl Assett mentre a settembre c’era stato un altro sciopero di 24 ore che aveva riguardato anche Cotral.