Sciopero Roma, venerdì 23 ottobre a rischio i bus in provincia: orari e fasce di garanzia

Venerdì 23 ottobre sciopero nei comuni della periferia di Roma con gli autobus che saranno a rischio per 24 ore. Ad incrociare le braccia il sindacato Slm-Fast-Confsal per la protesta dei lavoratori di Schiaffini Travel, il consorzio che gestisce attualmente il trasporto pubblico urbano e/o scolastico, in 18 comuni della provincia di Roma.

A rischio i bus nei comuni di Marino, Grottaferrata, Frascati, Ciampino, Albano, Nemi, Castel Gandolfo, Rocca di Papa e Velletri. Le corse saranno garantite solo dalle 5,30 alle 8,29 e dalle 17 alle 19,59. Possibili stop nelle altre fasce orarie.

A indire la protesta è stato il Cub che ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, è quanto si legge sul sito del Ministero dei Trasporti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A rischio anche il comparto aereo per 24 ore, dalle 00.01 alle 24. Per i lavoratori del settore ferroviario la protesta comincerà dalle 21 di giovedì 22 e andrà avanti fino alle 21 di venerdì. Lo sciopero potrebbe coinvolgere il personale dei treni del servizio regionale lombardo Trenord e quelli di Trenitalia, inclusa l'alta velocità.