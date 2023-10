È sciopero generale. Nidi, materne e uffici: ecco chi si ferma

Asili nido, materne, scuole, uffici e ferrovie. Il 20 ottobre c’è sciopero generale e per Roma potrebbe essere l’ennesimo venerdì “nero”. A proclamare la mobilitazione di tutti i settori pubblici e privati una buona parte del sindacalismo di base: CUB, SGB, Sì Cobas, Adl Cobas e la Confederazione Sindacale USI.

Lo sciopero del 20 ottobre a Roma

L’avviso è già presente sul sito di Roma Capitale. “Ci scusiamo per gli eventuali disagi”, si legge sul portale web. Già perché tra i settori che potranno risentirne di più ci sono gli uffici pubblici e i servizi educativi e scolastici. Il 20 ottobre a rischio le attività di nidi e scuole dell’infanzia comunali che già però si sono fermati lo scorso 5 ottobre. Sciopero generale che potrà coinvolgere pure i lavoratori di Atac e Ama.

Lo stop riguarderà anche il trasporto ferroviario. Chiamato ad incrociare le braccia il personale del Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo. Treni a rischio alle ore 21 di giovedì 19 ottobre alle ore 21 di venerdì 20 ottobre 2023. “Lo sciopero - avvisa Ferrovie - può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Potrebbero verificarsi disagi causati dalla ridotta attività anche presso gli sportelli e i servizi Inps. Ad avvisare dei possibili disagi è lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale.

La richiesta di incontro con il sindaco

A Roma lo sciopero, al quale sono invitati a partecipare anche i lavoratori comunali e delle aziende collegate, culminerà in una manifestazione in Campidoglio. I sindacati vogliono incontrare il sindaco Roberto Gualtieri.

Tra le richieste la riorganizzazione complessiva dei servizi di Roma Capitale “a partire dal settore scolastico-educativo e più in generale dei servizi primari e alla persona erogati da Municipi e Dipartimenti e dalle aziende comunali” e l’aumento delle assunzioni e la stabilizzazione del personale precario per fornire servizi di qualità alla cittadinanza. In generale i sindacati di base chiedono anche l’ aumento generalizzato dei salari, dirigenza esclusa, e il loro aggancio al tasso d’inflazione reale con l’azzeramento delle spese militari; il rilancio della sanità pubblica e il definanziamento di quella privata; il ripristino di tutele adeguate (reddito, casa, servizi sociali adeguati, etc.) per le categorie sociali più deboli.