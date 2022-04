Il 2 maggio attesi in piazza 2500 lavoratori di vigilanza privata e servizi di sicurezza

Incroceranno nuovamente le braccia il prossimo 2 maggio gli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza in attesa da oltre 6 anni e mezzo del rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2015. A Roma sono attesi 2500 lavoratori in protesta.

La giornata di sciopero nazionale, indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, sarà supportata da una mobilitazione Il corteo, che registrerà la partecipazione di migliaia di delegati da tutta Italia, da Piazza della Repubblica a partire dalle 10, raggiungerà piazza della Madonna di Loreto, percorrendo via delle Terme di Diocleziano, largo di Villa Peretti, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza Esquilino, via Cavour, largo Visconti Venosta, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali.

