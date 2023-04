Sciopero a Roma: il 2 maggio a rischio stop bus, tram e metro

Il mese di maggio si apre con uno sciopero nazionale del trasporto pubblico che vede i mezzi fermarsi per quattro ore in tutta Italia, Roma e Lazio comprese, martedì 2 maggio. La protesta è stata indetta da Faisa-Confail, e coinvolge il comparto degli autoferrotranvieri. Le modalità e gli orari dello sciopero non sono ancora stati resi noti, ma per quattro ore saranno a rischio autobus, tram, metro e ferrovie ex concesse.

Sciopero mezzi 2 maggio, le motivazioni

Lo sciopero è stato proclamato per protestare “contro l’indisponibilità delle associazioni datorali a un ormai improcrastinabile confronto per gli adeguamenti essenziali da inserire nel contratto collettivo nazionale di lavoro”.

“L’accordo nazionale sottoscritto in data 10 maggio 2022 ha nuovamente preso in giro la categoria con una ‘una tantum’ di 500 euro lordi (su scala parametrale e suddivisa in tranche) e con gli aumenti retributivi di 90 euro lordi suddivisi in tre tranche da 30 euro ciascuna per i mesi di luglio 2022, giugno 2023 e settembre 2023 - si legge nella nota diffusa dai sindacati -Tutto ciò a fronte del rinnovo di un contratto scaduto da anni e con l’ultima tranche erogata alle soglie della scadenza di questo stesso accordo”.