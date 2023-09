Sciopero a Roma: il 18 settembre metro e bus a rischio per 24 ore

Lunedì 18 settembre a Roma trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali di base: SGB, ADL, Cobas Cub e Confail Faisa.

Sciopero dei trasporti 18 settembre 2023

Nella Capitale l'agitazione interesserà la rete Atac, i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl e Cotral dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine servizio, garantendo le fasce di garanzia al mattino e al pomeriggio. Come informano dal Sindacato Generale di Base (Sgb) le motivazioni dello sciopero per rivendicare "un aumento salariale di 300 euro". "La riduzione a 35 ore settimanali a parità di salario; la riduzione dei periodi guida e dei nastri di lavoro" e "per rivendicare un reale adeguamento delle tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti che utilizzano i mezzi del Trasporto pubblic e per chiedere il blocco delle privatizzazioni e relative gare d’appalto".

Le motivazioni dello sciopero

"È tempo e ora dì dire basta alla politica della concertazione che in tutti questi anni è stata corresponsabile e ha prodotto solo: un impoverimento della classe lavoratrice; una continua erosione dei diritti e delle conquiste. I salari sono i più bassi d’Europa, il lavoro è sempre più duro, le responsabilità sono sempre maggiori - spiegano da Sgb -. I lavoratori dei trasporti sono chiamati a prendere posizione contro chi specula sulla vita lavorativa degli autoferrotranvieri, con il solo intento di dare sempre più spazio agli amici delle aziende private. A partire dai trasporti e per ridare slancio a un paese e alle famiglie in difficoltà, è indispensabile dare dignità al mondo del lavoro migliorando: i salari, le condizioni di lavoro, la qualità della vita e quella del tempo libero da dedicare alla famiglia".